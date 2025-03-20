Uludağ'da Kar Kalınlığı 58 Santimetreye Ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 58 santimetre olarak ölçüldü. Sezonun Ramazan Bayramı'na kadar devam etmesi ön görülürken, Uludağ'da kayak pistleri boş kaldı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkisini gösteren soğuk hava, Uludağ'da kar kalınlığını 58 santimetreye kadar çıkardı. Yetkililerden alınan bilgilere göre sezonun, Ramazan Bayramı'na kadar devam etmesi ön görülürken, kayak pistleri ise boş kaldı. Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük eksi 7, en yüksek ise eksi 3 derece olması bekleniyor. - BURSA