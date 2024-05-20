Ula'da Gençler ve Çocuklar İçin Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen sanatsal ve sportif faaliyetler, gençler ve çocuklar için verimli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Bocce, bisiklet, karate, futbol ve basketbol gibi sportif etkinliklerin yanı sıra, sanat atölyeleri de çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Her hafta farklı etkinlik programlarıyla mahallelerde düzenlenen farkındalık turnuvaları ve gençlik çalışmaları, sportif branşların tanıtılmasının yanı sıra, sanatsal etkinliklerle çocukların akademik başarılarına da destek oluyor.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, "Ula'da çocukların ve gençlerin sporla tanışmalarına imkan sağlarken, sanatsal etkinliklerle de zamanlarını verimli geçirmelerini sağlıyoruz. Bizlere sportif faaliyetlerde ve atölye çalışmalarında koordinasyonda yer alan antrenörümüz Yasemin Miski ve Muğla İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ula'da düzenlenen bu etkinlikler, çocuklar ve gençlerin hem fiziksel hem de sanatsal gelişimlerine katkıda bulunarak, onların daha bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyor. - MUĞLA