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UEFA Türkiye-Polonya Salon Futbolu Maçı Erzurum'da Yapılacak

UEFA Türkiye-Polonya Salon Futbolu Maçı Erzurum'da Yapılacak
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Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Turan'ın önderliğinde, UEFA Türkiye-Polonya Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Milli Maçı 17 Aralık 2024 tarihinde ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Turan, UEFA kriterlerini karşılamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Turan'ın önderliğinde, UEFA Türkiye-Polonya Avrupa Şampiyonası Salon Futbolu Milli Maçı, 17 Aralık 2024 tarihinde ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, UEFA'nın belirlediği kriterleri karşılamak için yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini ve güvenlik sertifikasını almak amacıyla 40 günlük bir süre içinde gerekli belgeleri tamamladıklarını ifade etti. Ayrıca, bu süreçte kendilerine destek veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

Doç. Dr. Turan, "Ankara'dan bu tarafa hiçbir spor salonunun UEFA kriterlerini karşılamadığını belirterek, ETÜ'de bir ilki yaşayacağız," dedi.

Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Murat Turan'ı makamında ağırlayarak çabaları için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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