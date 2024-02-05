Ucuz buğdayın Türkiye'ye girişi çiftçileri zorlayabilir

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesiyle Ukrayna'nın ucuz buğdayının karayolu ve küçük gemiler yoluyla Macaristan, Polonya üzerinden Avrupa'ya giriş yaptığını hatırlatarak, "Bu ucuz buğday yakında Türkiye'ye de gelebilir. Zaten çiftçimiz zor durumda, borçlu. Çok az destek alıyor ve bugünlerde de gübre kullanmaya başlayacak. Bir de ürününü satamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa ucuz buğdayla rekabetle karşı karşıya kalırsa bu bizim çiftçimizin çok zorlanacağı anlamına gelir. Şimdiden uyaralım" dedi.

Gaytancıoğlu, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ucuz tahılının yakında Türkiye'ye de gelebileceğini kaydetti. Gaytancıoğlu, Türk çiftçisinin ürününü satamama tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"ÇİFTÇİMİZ ÜRÜNÜNÜ SATAMAMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bu traktörler Avrupa'nın her yerinde meydanlara çıktı. Normalde tarlada olması gereken traktörler bugün Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da, Polonya'da eylem yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Bu koridor sayesinde Ukrayna'nın malı bütün dünyaya satılıyordu. Ancak bu anlaşma geçerliliğini yitirdiğinden itibaren aynı tahıl, karayolu ile küçük gemiler yoluyla Macaristan, Polonya üzerinden Avrupa'ya giriş yapıyor. Avrupa'da ortak bir tarım politikası var. Çiftçiler hayatlarından memnundu, desteklemeler yüksekti ancak Ukrayna'nın ucuz buğdayı ucuz tahılı şu anda onları etkiliyor. Traktörleriyle eylem yapıyorlar. Biz de şimdiden uyaralım. Bu ucuz buğday yakında Türkiye'ye de gelebilir. Zaten çiftçimiz zor durumda, borçlu. Çok az destek alıyor ve bugünlerde de gübre kullanmaya başlayacak. Gübre fiyatları arttı. Akaryakıt fiyatları zaten yerinde durmuyor. Bir de ürününü satamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa ucuz buğdayla rekabetle karşı karşıya kalırsa bu bizim çiftçimizin çok zorlanacağı anlamına gelir. Şimdiden uyaralım."