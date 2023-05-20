U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildiler

1308 Osmaneli Belediye Spor, Bursa'da düzenlenecek olan futbol turnuvasına davet edildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor U-12 Futbol Takımı Bursa'da düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin genç sporcuları tebrik ederek, "Altyapıda örnek olan kulübümüz davet edildiği U-12 turnuvasına katılarak çocuklarınızın gelişimine destek oluyoruz. Sporu sadece başarı için değil çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olması için gayret gösteriyoruz" dedi. - BİLECİK