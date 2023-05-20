Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildiler

U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildiler

Yerel Haberler

1308 Osmaneli Belediye Spor, Bursa'da düzenlenecek olan futbol turnuvasına davet edildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor, Bursa'da düzenlenecek olan futbol turnuvasına davet edildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor U-12 Futbol Takımı Bursa'da düzenlenen U-12 Cup Futbol Turnuvası'na davet edildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin genç sporcuları tebrik ederek, "Altyapıda örnek olan kulübümüz davet edildiği U-12 turnuvasına katılarak çocuklarınızın gelişimine destek oluyoruz. Sporu sadece başarı için değil çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olması için gayret gösteriyoruz" dedi. - BİLECİK

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Futbol Bursa Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title