Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları'nda İddialar ve Yönetim Açıklamaları

Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları'nda site yönetimi tarafından 640 kat malikinden, gerekçesiz ve usule uygun olmayan yöntemlerle toplam 22 milyon TL para istendiği öne sürülmüştü. Tuzla KİPTAŞ Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Boztepe; kendisine yöneltilen iddialara ve suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddialara göre, Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları'nda yönetim kurulu kararı olmadan fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenilenmesi gibi masraflar için kat maliklerinden daire başına 13 bin 602 TL ücret istenirken; 640 kat maliki toplam 22 milyon TL borçla karşı karşıya kaldı. Öte yandan site yönetimi tarafından "Alınan kararların kat malikine tebligatla bildirilme" usulüne aykırı olarak, kat maliklerine yalnızca Whatsapp üzerinden bilgilendirme yapıldığı öne sürüldü. Yaşanan durum karşısında bazı kat malikleri borca itiraz ederken, topladıkları imzalarla birlikte davayı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşımak için adım attı. Kat malikleri tarafından tehdit ve usulsüzlükle suçlanan Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Boztepe, yaşanan süreçle alakalı açıklamalarda bulundu.

"Sitemizde 18 yıldır doğru düzgün hiçbir yenileme yapılmamış, pek çok malzemesi çürümüş ve eskimiş"

Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Boztepe, iddialara konu olan masrafların site için gerekli ve uygun fiyatlı bir hizmet olduğunu dile getirirken, ortaya çıkan anlaşmazlığın ihtiyaç duyulan yenilenmelere engel olarak kat maliklerine mağduriyet yaşattığını ifade etti. Boztepe, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şunları aktardı:

"Sitemiz 2007 yılında yapılmış. O zaman bütün yönetmeliklere uygun şekilde malzemeler kullanılmış ancak 18 yıldır doğru düzgün hiçbir yenileme yapılmamış. Pek çok malzemesi çürümüş ve eskimiş, biz de bunları düzeltmek için elimizi taşın altına koyalım istedik. Sitemiz temsilciler kurulu tarafından yönetiliyor. Toplam 30 blok var ve her bloğun bir temsilcisi var. Öncelikle 18 yıllık paslanmış ve çok kötü durumda olan hidroforlarımızı yenileriyle değiştirme kararı aldık. Sonrasında interkom ve kamera sistemi için fiber kablo altyapısı oluşturma kararı aldık. Yanı sıra sitemizde çok fazla kör nokta var, asansörlerdeki kameralar çalışmıyor ve mevcut kameralarımızın görüntü kalitesi çok kötü. Site sakinlerinin özellikle ihtiyacı olduğu durumlarda, adliyeden bize yazı geldiğinde 'Elimizde görüntü yok' diye cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bir de diafonlarımız çok eski ve yedek parçası bulunamayacak durumda. Bunların hepsini artık yeni yapılan sitelerdeki gibi son teknolojilerle değiştirmek istiyoruz."

"Şu an sitemizde bunların ihtiyaç olmadığını söyleyen bir kişi bile kalmadı"

Boztepe, diğer kat maliklerinin bu durum karşısında mağduriyet yaşadığını kendisine, maliklere söylediği öne sürülen hakaretler karşısında iftiraya uğradığının altını çizen Boztepe, "Bahsi geçen 22 milyon lira bu dört büyük kalem için toplanıyor. Bin 332 daire olduğu için rakam büyükmüş gibi görünüyor ama aslında çok ucuz. Biz bütçeyi oluşturduktan sonra bütün maliklerimizle paylaştık ve dedik ki, 'Malzemeler bunlar, işçilikler bunlar. İsterseniz siz de fiyat alabilirsiniz. 10'dan fazla malik araştırıp, fiyat alıp bize geri döndü ve bizim aldığımız fiyatların yanına bile yaklaşamadıklarını söyledi. Şu an sitemizde bunların ihtiyaç olmadığını söyleyen bir kişi bile kalmadı. Buna rağmen bunları kendileri yapmak isteyen, şu anki yönetime yaptırmamak isteyen ve bu yüzden de maliklerin büyük zarar görmesini göze alan bir muhalif grup var. Sayıları çok ama ne yazık ki maliklerin bir kısmını bu işlerin olmayacağı düşüncesine sevk edip ödeme konusunda tereddüt ettirmeye çalışıyorlar. Daha önceki haberde de bana çok büyük bir iftira attılar. Sanki ben 'ödeme yapanlar ahlaklı şerefli, ödeme yapmayanlar ahlaksız ve şerefsizdir' demişim gibi yansıttılar. Bütün site biliyor ki ben böyle bir şey demedim, yazışmaların da hepsi ortada" ifadelerine yer verdi.

Bildirimi tebligat yoluyla değil Whatsapp üzerinden yaptıklarını açıklayan Boztepe, "Herkese en başından tebligat göndermenin bize mali yükü ve posta masrafı 250 bin liraydı. Biz, 'Bunu hemen yapmalı mıyız, mecburi mi?' dedik. Avukatlarımız da, 'Hayır, bu kadar mecbur değilsiniz, önce bunu duyuruyorsunuz. Ödeyenler ödüyor, ödemeyenlere tebligat yolluyorsunuz ve böylece posta masrafınız azalıyor' dediler. Bize borçlarını ödeyen malikler 'Ödeme yapmayanlar ne olacak?' diye soruyor. Biz de diyoruz ki, 'Borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatılıyor.' Ülkenin yasalarına göre 'Borcunu ödemeyene icra takibi başlatılır' demek bir tehdit değildir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL