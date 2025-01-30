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TÜVTÜRK'ü icraya verip 7 katını geri aldı

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Kayseri'de bir vatandaş, aracının muayenesini yaptırırken kredi kartıyla ödeme yaptığı için alınan 97 TL'lik komisyon bedelini hakem heyetinden aldığı karar sonrası 720 TL olarak icra yoluyla geri aldı.

Kayseri'de muayenesi gelen aracını TÜVTÜRK'e götüren ve ödemesini kredi kartı ile yaptığı için 97 TL komisyon bedeli ödeyen Serdar Kayaaltı, verdiği komisyon bedelini geri almak için hakem heyetine başvurdu. Hakem heyetinin 97 TL'lik ücretin tüketiciye geri ödenmesi kararına rağmen parayı geri alamayan Kayaaltı, TÜVTÜRK'ü icraya vererek banka hesaplarına bloke koydurdu.

97 TL ÖDEDİ 720 TL GERİ ALDI

TÜVTÜRK ile yaşadığı süreci anlatan Serdar Kayaaltı, "Aracımın muayenesi gelmişti, mecburen TÜVTÜRK'e götürüp muayene ettirmem gerekti. Muayeneye gittiğimde muayene bedelini istediler, ben de kredi kartıyla ödemek istedim. Kredi kartı ile ödeme yaparken benden 97 TL komisyon bedeli adı altında bir bedel istediler. Ben de buna itiraz ettim fakat çalışanlardan bir çözüm üretilemeyince mecburen ödemek zorunda kaldım, çünkü muayene yaptırmak zorundaydım. Sonra muayenemi yaptırdıktan sonra hakem heyetine başvurdum. Hakem heyetine başvurduğumda benden KDV'si ile birlikte 97 TL tahsil edilen paranın iadesi yönünde karar aldım. Hakem heyetinden hukuki bir karar aldım ve bu hukuki kararı da icraya koydum. İcraya koymama rağmen yine ödemediler, bu sefer de gittim bir bankadaki hesaplarına bloke koydurarak yaklaşık 720 TL TÜVTÜRK'ten tahsil ettim" dedi.

"TÜKETİCİLERİN DE HAKKI VAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise satıcı hakları olduğu gibi tüketici haklarının da bulunduğunu kaydederek; "Ülkemizde tüketicinin hakkı yok gibi düşünülüyor. Ama var yasa satıcılara vermiş olduğu hakkı tüketiciye de vermiş. Tüketicinin 'hakem heyeti' gibi bir mercisi var. Bu merciye başvurup haklarını alabilir. Onlar bizi 'hizmeti keseriz, faiz işletiriz, icraya veririz' tehditleri ile sürekli tüketicileri ararlar ve tehdit ederler. Aynı şeyi tüketicinin yapabileceği hiç aklımıza gelmez. Demek ki oluyormuş" diye konuştu. - KAYSERİ

TÜVTÜRK'ü icraya verip 7 katını geri aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Madem vatandaş haklı niye herkes biraysel uğraşmak zorunda bırakılıyor.Devlet bu ve bunun gibi sorunları kökten halletmeli.. ama şunu biliyorum hiç kimse bir şeyleri düzeltmek istemiyor.

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Helal olsun

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

ülkede adalet yok,sanki burası muz cumhuriyeti devletin bankası yani kamu bankası kredi karrtlı internet üzerinden fatura ödemelerinde komisyon alıyor,elektrik,doğalgaz faturası vs.gibi,bakan bey alınmayacak diyor,ama kendi alıyor,bu nasıl yönetim,

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıOktay Şakrak:

valla bravo, lafa gelince ekstra para almıyoruz diyorlar ama her seferinde alıyorlar. hakkını savunmak lazım ama bızler yapamıyoruz.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

BUNA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BİR EL ATMASI GEREKLİ HANGİ TÜV TÜRK İSTASYONUNA GİDERSENİZ GİDİN SİZİ NAKİT ÖDEMEYE ZORLUYOR MADEMKİ KARTLA ÖDEME ALMAK İSTEMEYENLER ÜSTÜNE KOMİSYON KOYDUĞU ZAMAN SUÇ İSE BİZE İHBAR EDİN DENİLİYOR EVET BURADAN İHBAR EDİYORUM TÜV TÜRK ÖDEMELERDE KOMİSYON ALIYOR GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPIN O ZAMAN

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Rezilligin başı akp

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Adlilik soygun dizboyu

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

emsal karar olsun

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