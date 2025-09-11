Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA)- Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 üretim sezonunu açtı. Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, "Bu yılki hedefimiz yaklaşık 500 bin ton pancar işlemek. Bunun karşılığında 150 bin tona yakın küspe, 65 bin tona yakın şeker ve 23-25 bin ton melas elde etmeyi düşünüyoruz. Kampanyamız yaklaşık 5,5 ay sürecek" dedi.

2025-2026 yılı üretim sezonuna 1 Eylül'de başlandığını ve sorunsuz devam ettiğin belirten Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, yeni sezonla ilgili şunları söyledi:

"Bilindiği gibi 2025-2026 yılı üretim sezonumuz 1 Eylül'de pancar alımıyla başladı. 3 Eylül itibarıyla da pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizden yaklaşık 29 bin ton pancar teslim aldık. Bunun 22 bin tonunu işledik. Karşılığında bin 500 ton şeker, 6 bin ton küspe ve yaklaşık 300 ton melas elde ettik. Üretimimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Havaların serin olmasıyla birlikte pancarımız daha kaliteli oluyor, işleme daha kolay oluyor. Üretimimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

"Bu yılki hedefimiz yaklaşık 500 bin ton pancar işlemek"

Elazığ fabrikasının revizyonda olması nedeniyle 60 bin ton pancarın Malatya fabrikasında işleneceğine dikkat çeken Murat, hedeflerinin 500 bin ton pancar işlemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yılki hedefimiz yaklaşık 500 bin ton pancar işlemek. Bunun karşılığında 150 bin tona yakın küspe, 65 bin tona yakın şeker ve 23-25 bin ton melas elde etmeyi düşünüyoruz. Kampanyamız yaklaşık 5,5 ay sürecek ve zamanında tamamlanacak. Bu yıl ayrıca Elazığ fabrikamızda ciddi bir revizyon yapıldı. Oradan da yaklaşık 60 bin ton pancar bize gelecek ve biz burada işleyeceğiz. Bu sene iyi bir revizyon yaptık, kampanyamız sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

"Yaşanan don felaketinin pancar üretimine etkisi olmadı"

Don nedeniyle meyvelerde sıkıntı yaşansa da şeker üretiminde herhangi bir sorun bulunmuyor. Pancar, devlet tarafından fiyatı belirlenen ve alım garantisi olan güvenli bir ürün. Malatya'da çiftçiler don sebebiyle büyük bir kayıp yaşadı ama pancar ekimi ve pancar tarımı bu durumdan etkilenmedi. Bu nedenle mutluyuz. Pancar, Malatya yöresine; çiftçisine, nakliyecisine, besicisine büyük bir katma değer sağlıyor. Pancarın varlığı bizim için büyük bir nimet."