Türkiye-Sudan KEK 16. Dönem Toplantısı kapsamında imza töreni

Türkiye ile Sudan arasında düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon 16. Dönem Toplantısı'nda tarım, sulama ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla tutanak imzalandı. Bakan Yumaklı, ikili ticaret hacminin orta vadede 2 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye ile Sudan arasındaki ekonomik ve tarımsal iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sudan Tarım ve Sulama Bakanı lsmat Gurashi Abdullah Mohammed katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasında hazırlanan Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Tutanağı imzalandı.

Törende, Türkiye ile Sudan arasındaki tarım, sulama ve ekonomik alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. 2003 yılında 71 milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin, 2022 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak 680 milyon dolar olarak geçekleştiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bununla birlikte, Sudan'da devam eden mevcut koşulların etkisiyle, ticaret hacmimiz 2025 yılı itibarıyla 390 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu tablo, bir yandan mevcut zorlukları ortaya koyarken, diğer yandan ikili ticaretimizin barındırdığı güçlü potansiyele de işaret etmektedir. Sudan'da kalıcı istikrarın sağlanması ve ekonomik normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, ticaretimizin yeniden artış eğilimine gireceğine inanıyoruz. İkili ticaret hacmimizi, orta vadede 2 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ile Sudan arasında imzalanmış olan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yürürlüğe girmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. - ANKARA

