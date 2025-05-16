Türkiye'nin Ormancılığında Yeni Dönem: İklime Dirençli Ormancılık Projesi

Türkiye ormancılığının geleceğini şekillendirecek programdaki uzman isimler arasında Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hayrettin İlker Özdemir de yer aldı.

Türkiye'nin ormanlarını iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi hedefleyen "İklime Dirençli Ormancılık Projesi" kapsamında oluşturulan Türkiye Ulusal Ormancılık Programı'nın hazırlık sürecine Aydın'dan da bir isim katıldı. Türkiye ormancılığının gelecek 20 yılını şekillendirmesi beklenen yol haritası, 9 ilde düzenlenen 10 çalıştayla oluşturulurken, program, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi, yangınlarla mücadeleyi güçlendirmeyi, ekosistemleri korumayı ve ormancılık alanında kurumsal kapasiteyi artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Hayrettin İlker Özdemir, 2048 yılına kadar yürürlükte kalması planlanan kapsamlı programın oluşturulmasında görev alan uzmanlar arasında yer aldı. Özdemir, ormancılıkla ilgili politika, strateji ve eylem planlarının belirlenmesine katkı sunacak ekipte yer alarak projeye akademik destek verecek. - AYDIN