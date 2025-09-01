Türkiye'nin 5 Savunma Şirketi 'Defense News Top 100' Listesinde

Dünyanın en büyük savunma şirketlerini gelirlerine göre sıralayan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl, Türkiye'den 5 şirket yer aldı.

ABD'de savunma ve ulusal güvenlik konularında yayın yapan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News" dergisi tarafından her yıl yayımlanan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl, beş Türk savunma şirketi yer aldı.

Listede en üst sıralamayı alan Türk şirketi, 2024'te 3,54 milyar dolar savunma geliri elde ederek 43'üncü sırada yer alan ASELSAN oldu. ASELSAN'ı, 3,15 milyar dolar gelirle 47'nci sırada yer alan TUSAŞ izledi. Listede Roketsan, 1,54 milyar dolar gelirle 71'inci, ASFAT, 1,27 milyar dolar gelirle 78'inci ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) de 1,2 milyar dolar gelirle 80'inci sırada yer aldı.

Listede en büyük sıçramayı gerçekleştiren Türk şirketi, savunma gelirini bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artırarak listede 94'üncü sıradan 78'inci sıraya yükselen ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) oldu.

Listenin ilk sırasını 68 milyar doları aşan savunma geliriyle ABD merkezli çok uluslu şirket Lockheed Martin alırken, ikinci sırada 43 milyar dolar gelirle yine ABD'den RTX ve üçüncü sırada da yaklaşık 38 milyar dolar gelirle Çin'in havacılık ve savunma şirketi CASIC yer aldı.

Listede ilk 10'da ABD'den 6, Çin'den 2 ve İngiltere ve Fransa'dan birer şirket bulunuyor. - WASHINGTON