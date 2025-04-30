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Türkiye, Dünya Klavye Şampiyonası'nda Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Türkiye, Dünya Klavye Şampiyonası'nda Tarihi Bir Başarı Elde Etti
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Dünya Bilgisayar İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 24 madalyanın 13'ünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu madalyaların 11'ini ise Afyonkarahisarlı öğrenciler elde etti.

Dünya Bilgisayar İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı. Sekiz kategoride düzenlenen yarışmada dağıtılan 24 madalyanın 13'ünü Türk Milli Takımı kazanırken, madalyalarını 11'ni ise Afyonkarahisarlı öğrenciler elde etti.

Önemli bir başarıya imza atan Türk Milli Takımı'nın 13 madalyasından 11'i Afyonkarahisarlı öğrenciler tarafından kazanıldı. Uluslararası platformda Türkiye'nin ve Afyonkarahisar'ın adını duyuran genç klavye şampiyonları, gelecek yıllarda da yeni rekorlara imza atmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Hüseyin Bala yakalanan başrıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Klavye Şampiyonası sona erdi. Toplam 24 madalyanın 13 tanesi Türkiye'mizde kazandırıldı. Bu 13 madalyanın 11 tanesini de Afyonkarahisar kazanmıştır. 11 madalyanın 4'ünü Afyonkarahisar şampiyonlukla kazanmıştır. Afyonkarahisar Gençlik Merkezimizde, yıl boyunca çalışan öğrencilerimiz, üstün gayretleriyle Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonu olmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ondan sonraki yaşantılarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Öte yandan, yarışmada derece kazanan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirerek, başarılarını arttırmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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