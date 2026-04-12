Türkiye diplomasi trafiğine hazırlanıyor: 150'den fazla ülke ADF2026'da buluşacak

Antalya Diplomasi Forumu'nun beşincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde "Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Başetmek" temasıyla Antalya'da gerçekleştirilecek. 150'den fazla ülkeden üst düzey katılım beklenen forumda küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, "Yarını Tasarlarken, Belirsizliklerle Başetmek" temasıyla 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

ADF2026'da 150'den fazla katılım

Foruma 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'tan fazla üst düzey katılımcı ile akademisyen ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Katılımcıların önemli bir bölümünün Afrika ve Avrupa'dan olması öngörülürken, dışişleri bakanları düzeyindeki katılımın yüzde 40'ının Afrika, yüzde 35'inin Avrupa ve yüzde 22'sinin Asya'dan olması bekleniyor.

40'tan fazla oturumla küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak

Forum kapsamında lider panelleri dahil olmak üzere 40'tan fazla oturum düzenlenmesi planlanıyor. Oturumlarda, küresel sistemde artan belirsizlikler, dönüşüm süreçleri ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra siyasi, ekonomik, çevresel ve teknolojik başlıklar ele alınacak.

Bakan Fidan'dan çok taraflı temaslar

Forum marjında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde çeşitli toplantılar da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Balkan Barış Platformu Üçüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze konulu sekizli toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayriresmi toplantısı ile Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan-Mısır toplantısının yapılması planlanıyor.

İlki 2021 yılında gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu, devlet ve hükümet başkanlarından akademisyenlere, uluslararası kuruluş temsilcilerinden iş dünyasına kadar geniş bir katılımla uluslararası gündemin şekillenmesine katkı sunuyor. ADF2026 kapsamındaki etkinlikler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı takip edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
