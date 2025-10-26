Haberler

Türk Yıldızları Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Gösterisi Düzenledi

Türk Yıldızları Edirne'de Cumhuriyet Bayramı Gösterisi Düzenledi
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Edirne'de unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Selimiye Camii'nde yapılan gösteride, binlerce izleyici gökyüzündeki muhteşem manzaraya tanıklık etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları çerçevesinde Edirne'de gerçekleştiği gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mimar Sinan'ın eşsiz şaheseri Selimiye Camii üzerinde akrobatik manevralar yapan Türk Yıldızları, gökyüzünü adeta kırmızı beyaza boyadı. Yaklaşık yarım saat süren gösteride ay yıldızlı jetlerin senkronize uçuşları, meydanı dolduran binlerce Edirneli tarafından büyük beğeniyle izlendi. Vatandaşlar gökyüzündeki gösteriye alkışlarla eşlik ederken, ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu. Gösteriyi izleyenler, bu tarihi anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Etkinlik sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Yıldızları ekibi adına Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam'a günün anısına hediye takdim etti.

Vatandaşlar, Edirne'de Türk Yıldızları'nı gökyüzünde izledikleri için gurur duyduklarını belirttiler. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
