Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve emniyet mensupları, Söke Kaymakamı Ali Akça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Ali Akça, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve ziyaretine gelen emniyet mensupları nezdinde tüm Polis Teşkilatı'nın anlamlı günlerini kutladığını ifade etti. - AYDIN