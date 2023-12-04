Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay'ın Projesiyle Berber Yusuf Mıdık Yeniden İş Yeri Sahibi Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türk Kızılay'ın Hatay'da yaptığı 'Sosyoekonomik Güçlendirme Projesi' sayesinde depremde iş yeri yıkılan berber Yusuf Mıdık, yeniden işine dönerek hayata tutunuyor.

Türk Kızılay'ın esnafa yönelik yaptığı proje sayesinde yeniden iş yeri sahibi olan berber Yusuf Mıdık, mesleğine devam ederek hayata tutunmaya devam ediyor.

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da yaraların sarılması için sahada her türlü çalışma yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremin ilk anından itibaren yemekten barınmaya birçok alanda yardıma koşan Türk Kızılay, 'Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi' sayesinde iş yeri yıkılan esnafa yönelik projeler üretiyor. Bu projelerden biri olan 'Sosyoekonomik Güçlendirme Projesi' ile Yusuf Mıdık, bu projenin sağladığı imkanlardan yararlanarak yeniden iş yeri sahibi oldu. 6 Şubat depremlerinde kız kardeşini ve amcasının ailesini kaybeden Mıdık, depremde evini, iş yerini ve arabasını kaybetti. 36 yaşında olan Mıdık, Türk Kızılay'ın 'Sosyoekonomik Güçlendirme Projesi'ne başvurarak mesleğini devam ettiriyor. Yeni iş yeri Antakya ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan konteynerde, insanları tıraş etmeye devam ediyor. Türk Kızılay'ı bu projelerle Hatay'daki esnafı, yeniden ayağa kaldırarak hayata tutunmalarını sağlıyor. Türk Kızılay'ı deprem bölgelerinde çalışmalarına ve projelerine devam ederek, bu zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan insanlara yardımcı oluyor.

Çocukluğundan bu yana berber olduğunu söyleyen Mıdık, bu meslekten 20 yıldır para kazandığını belirtti.

"Kızılay'ın desteği ile iş yeri sahibi oldum"

Türk Kızılay'ın desteği ile yeniden iş yeri sahibi olan Yusuf Mıdık, depremlerde kız kardeşini ve amcasının ailesini kaybettiğini belirterek, "Depremlerde evimi, iş yerimi ve arabamı kaybettim. Hayata tutunmaya tekrardan başladık. Yaralarımızı sarmaya başladık. Buradaki iş yerlerine başvuru yaptım. Benim ismim çıktı. Kızılay'ın yardımlarından yararlandık ve gereken evrakları hazırladıktan sonra iş yeri sahibi oldum" dedi.

"Projelerle esnafa destek sağlıyoruz"

Sosyoekonomik Güçlendirme Proje Sorumlusu Kader Tuna, bu projeyle esnaf ve sanatkarlara destek sağlandığını vurgulayarak, "Bu proje çerçevesinde bir hibe programımız var. Yusuf beyle yollarımız orada kesişti. Esnafımıza işi için gerekli malzemeleri alabilecek miktarda para yatırdık. Projemiz iki ayaktan oluşuyor. İlk ayağını bitirdik. İkinci ayağına gelecek hafta başlayıp sonlandıracağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Hatay Deprem Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title