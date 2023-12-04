Türk Kızılay'ın Projesiyle Berber Yusuf Mıdık Yeniden İş Yeri Sahibi Oldu

Türk Kızılay'ın esnafa yönelik yaptığı proje sayesinde yeniden iş yeri sahibi olan berber Yusuf Mıdık, mesleğine devam ederek hayata tutunmaya devam ediyor.

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da yaraların sarılması için sahada her türlü çalışma yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremin ilk anından itibaren yemekten barınmaya birçok alanda yardıma koşan Türk Kızılay, 'Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi' sayesinde iş yeri yıkılan esnafa yönelik projeler üretiyor. Bu projelerden biri olan 'Sosyoekonomik Güçlendirme Projesi' ile Yusuf Mıdık, bu projenin sağladığı imkanlardan yararlanarak yeniden iş yeri sahibi oldu. 6 Şubat depremlerinde kız kardeşini ve amcasının ailesini kaybeden Mıdık, depremde evini, iş yerini ve arabasını kaybetti. 36 yaşında olan Mıdık, Türk Kızılay'ın 'Sosyoekonomik Güçlendirme Projesi'ne başvurarak mesleğini devam ettiriyor. Yeni iş yeri Antakya ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan konteynerde, insanları tıraş etmeye devam ediyor. Türk Kızılay'ı bu projelerle Hatay'daki esnafı, yeniden ayağa kaldırarak hayata tutunmalarını sağlıyor. Türk Kızılay'ı deprem bölgelerinde çalışmalarına ve projelerine devam ederek, bu zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan insanlara yardımcı oluyor.

Çocukluğundan bu yana berber olduğunu söyleyen Mıdık, bu meslekten 20 yıldır para kazandığını belirtti.

"Kızılay'ın desteği ile iş yeri sahibi oldum"

Türk Kızılay'ın desteği ile yeniden iş yeri sahibi olan Yusuf Mıdık, depremlerde kız kardeşini ve amcasının ailesini kaybettiğini belirterek, "Depremlerde evimi, iş yerimi ve arabamı kaybettim. Hayata tutunmaya tekrardan başladık. Yaralarımızı sarmaya başladık. Buradaki iş yerlerine başvuru yaptım. Benim ismim çıktı. Kızılay'ın yardımlarından yararlandık ve gereken evrakları hazırladıktan sonra iş yeri sahibi oldum" dedi.

"Projelerle esnafa destek sağlıyoruz"

Sosyoekonomik Güçlendirme Proje Sorumlusu Kader Tuna, bu projeyle esnaf ve sanatkarlara destek sağlandığını vurgulayarak, "Bu proje çerçevesinde bir hibe programımız var. Yusuf beyle yollarımız orada kesişti. Esnafımıza işi için gerekli malzemeleri alabilecek miktarda para yatırdık. Projemiz iki ayaktan oluşuyor. İlk ayağını bitirdik. İkinci ayağına gelecek hafta başlayıp sonlandıracağız" ifadelerini kullandı. - HATAY