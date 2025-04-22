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Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize Seferlerini İptal Etti
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Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli bazı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Yolcuların seyahat planlarını güncellemeleri önerildi.

Türk Hava Yolları(THY) Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bu gün ve yarın bu illere yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Seferlerin iptal edildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle;

"Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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