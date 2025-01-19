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Türk Hava Yolları'nın Küba Uçuşlarında Yüzde 86 Doluluk Oranı

Türk Hava Yolları'nın Küba Uçuşlarında Yüzde 86 Doluluk Oranı
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Türk Hava Yolları, 2024 yılında Küba'ya 110 bin yolcu taşıyarak yüzde 86 doluluk oranını yakaladığını açıkladı. Seferlerin artırılması ve ikram kalitesi, yolcuların THY'yi tercih etmesinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın (THY) Küba uçuşlarındaki doluluk oranları yüzleri güldürdü. THY, Küba'ya 2024 yılında 110 bin yolcu taşırken, yüzde 86 doluluk oranını yakaladı.

Şirket olarak 2017 yılında Havana'ya sefer başlattıklarını söyleyen THY Havana Müdürü Erkan İnce, 2024 yılı kış tarifesinde haftada 5 frekans olarak İstanbul-Havana seferlerinin düzenlendiğini açıkladı. Yolcularının yüzde 75'inin transit yolcu olduğunu ifade eden İnce, "5 frekans seferlerimiz İstanbul-Havana, Havana Karakas-İstanbul olarak operasyonlarımızı yürütmekteyiz. 2024 yılında 110 bin yolcu taşıdık ve doluluk oranımız yüzde 86 olarak gerçekleşti. Bunların yüzde 75'i transit yolcu olarak İstanbul üzerinden Havana'ya devam etti. Yüzde 25'i ise İstanbul'dan Havana'ya lokal olarak yolcu taşımaktayız. Buradaki gayemiz Küba'ya varışlı olarak yolcu taşıyoruz. Transit yolcularımız genellikle Belgrad, Atina, Romanya'da Bükreş, Sofya ve Kuzey Avrupa ülkeleri oluşturmakta. Seferlerimizin artmasıyla birlikte doluluk oranımızda ona orantılı olarak artıyor. Özellikle kış tarifesinde yolcu sayılarımız Kuzey Yarımküre'nin kış olmasından dolayı buraya daha fazla yolcu taşıyoruz. Umarım bu seferlerimiz önümüzdeki yıllarda frekans sayısı artarak devam edecektir" dedi.

"Yolcuların bizi seçmesinin bir nedeni de ikram"

Küba'ya sefer yapan başka hava yolu şirketleri olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcular tarafından tercih edildiğini ifade eden Erkan İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi, Küba'ya uçan diğer hava yolu şirketlerinden ayıran en önemli özelliğimiz network. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketiyiz. Bu bizim için en büyük artı konumunda. Dünyada 130 ülkeye uçuyoruz en son Şili seferiyle birlikte Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. İkram ve geniş uçuş ağımız yolcularımızın bizi tercih etmesinde önemli rol oynuyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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