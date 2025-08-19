Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Denetiminde Başarı

Türk Hava Yolları'ndan Emniyet Denetiminde Başarı
Türk Hava Yolları, son bir yılda 36 ülkede yapılan emniyet denetimlerinde 0,378 bulgusuzluk oranı elde ederek SAFA programında başarılı bir sonuç aldığını açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolculara konfor ve güvenle uçuş garantisi verdiklerini belirtti.

Türk Hava Yolları, son bir yılda 36 ülke ve 61 meydanda yapılan 89 emniyet denetiminde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında başarılı bir sonuç elde etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sizleri konforla, emniyetle uçuruyoruz. Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile (SAFA) programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

