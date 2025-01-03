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Türk Hava Yolları, İkinci Pilot Adayları İçin Take-Off Cadet İlanı Yayınladı

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Türk Hava Yolları, yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayları alımı için Take-Off Cadet ilanını duyurdu. Tüm lisans mezunları başvuru yapabilirken, başarılı adaylar eğitim süresince çeşitli avantajlardan faydalanacak.

Oluşturduğu istihdam alanlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Türk Hava Yolları, büyüme hedefleri doğrultusunda açtığı Take-Off Cadet ilanıyla yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı yayınladı.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 31 Aralık 2004 - 01 Ocak 1995 tarihleri arasında doğan kişiler Türk Hava Yolları ailesine katılmak için başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olanlar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek.

Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan insan kaynaklarından Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitemizi değil, aynı zamanda insan kaynağımızı da sürekli güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi

Bu doğrultuda açılan Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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