İki farklı disiplinin bir araya geldiği ve ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği "Turizm İletişiminde Teorik Yaklaşımlar Çalıştayı (Pazarlama Perspektifi I)", Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlendi.

Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen çalıştaya; Turizm ve İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, lisansüstü öğrenciler ve ilgili alana yönelik çalışma gerçekleştiren araştırmacılar katıldı. Çalıştayın birinci oturumunda iki farklı disiplin öncelikle kendi içinde teorik yaklaşımlar üzerine metot geliştirdi. İkinci oturumunda ise bir araya gelen katılımcılar, ortak yaklaşımlar açısından yapılabilecek çalışmalar üzerine münazara gerçekleştirdi.

İletişim kanallarının doğru ya da yanlış kullanılması neticesinde olumlu ya da olumsuz etkisinin oldukça büyük olduğuna vurgu yapılan çalıştayda, bu özelliğin turizm alanında da sıkça görüldüğü ve bunun bilimsel olarak ele alınmasının iki alana da katkı sağlayacağı üzerine fikir birliğine varıldı. İletişim ve turizm alanlarında ortaya konulan araştırma konuları sosyal-psikoloji yaklaşımlarıyla ele alındı. Ayrıca turizm sektörünü oluşturan tüm paydaşların kendi aralarında kurdukları iletişim ile bunun dijital ortama yansımaları vurgulandı. Bu bağlamda, özellikle turizm alanında hem tüketici hem de sektör temsilcileri açısından süre gelen iletişim engellerini ortadan kaldırmak, işletmelerin iç sistemindeki bozulmaları önlemek, turistlerin yaşamış oldukları olumsuzlukları aşacak fikirler üretmek ve çeşitliliği sağlamak açısından birçok sosyal psikoloji teorisi katılımcılar tarafından analiz edildi.

Çalıştay çıktıları, iki disiplinin gelişimine katkı sunacak

Turizm endüstrisinin, çok çeşitli süreçleri içeren oldukça yoğun bir sektör olduğuna dikkat çekilen program kapsamında, turizm işletmelerinde iletişim teknolojilerini ve yöntemlerini kullanmanın, esas olarak operasyonel, yapısal ve stratejik seviyeleri etkilediğini, iletişim ve süreç maliyetlerini azaltırken esnekliği, etkileşimi, verimliliği, üretkenliği ve rekabet gücünü arttırdığını belirten katılımcılar; turizmin yapısal özelliği gereği, iletişim teknolojilerinin her alanda ve her anlamda açık ve net şekilde düzenlenmesi gerekliliğine işaret ettiler.

Çalıştay Başkanlığını İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Sinan ATILGAN ile Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer Türkmendağ'ın üstlendiği, çalıştay moderasyonu ve sekreteryasını İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eyyup Akbulut ile Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Türkmendağ'ın yapıldığı program, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür edilmesi ve çalıştay çıktılarının raporlaştırılmasıyla sona erdi. - ERZURUM