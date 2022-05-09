Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'ne Yoğun İlgi

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 4. kez düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği, birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Turgutlu Belediyesi'nin yerel tohumları yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yıllardır düzenlediği Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği bu yıl da büyük ilgi gördü. Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde farklı yerel tohum çeşitleri, alanı dolduran binlerce vatandaşa ücretsiz dağıtıldı.

Şenliğe çevre illerden katılan belediyeler ve dernekler de kendi tohumlarını takas etti. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği'nde, tohum takasının yanı sıra halk oyunları gösterileri, çocuk dans gösterileri, müzik dinletisi, çocuklar için yarışmalar ve skeçler gibi birçok farklı etkinlik vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tarımsal üretimin ve yerli tohumu yaşatmanın önemine vurgu yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemiz, YAŞAMDER ve Kent Konseyimiz işbirliğiyle düzenlenen Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliğimizi birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik. Tohum bizler için, çiftçimiz için hayati bir değere sahiptir. Bu yüzden tohumlarımızı korumak bizim birincil görevimizdir. Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Turgutlu'muza renk katan bu güzel şenlikte emeği geçen herkese ve şenliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.