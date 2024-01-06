Turgutlu'da Geleneksel Deve Güreşleri Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" büyük ilgi gördü. Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etapta saat 09.00'da başlayan Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri'ne Turgutlu halkı yoğun ilgi gösterirken, aynı zamanda çevre il ve ilçelerden de pek çok deve güreşisever katıldı. Yaklaşık 100 pehlivan devenin nefes kesen mücadelesini vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Heyecan dolu anların yaşandığı Geleneksel Deve Güreşleri'nde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

"BÜTÜN SÖZLERİ TUTARAK SİYASET YAPMAYA, NAMUSLU BİR ŞEKİLDE BU TURGUTLU'YU YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Verdiği sözleri tutmanın onuru ve gururuyla halkının karşısında olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Seçim sahalarında sizlere sözler vermiştik. 'Ata sporlarımızı, milli bayramlarımızı onlara layık bir biçimde coşkuyla yakışır bir şekilde kutlayacağız' demiştik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar at yarışları, cirit müsabakaları, yağlı pehlivan güreşleri ve olmazsa olmazımız deve güreşlerimizi de geleneksel hale getirdik. Ben bu sözü tutmanın haklı gururu ve onuruyla karşınızdayım. Bundan sonraki süreçte de sizlere verdiğimiz bütün sözleri tutarak siyaset yapmaya, namuslu bir şekilde bu Turgutlu'yu yönetmeye devam edeceğiz. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Deve güreşlerine gönül vererek bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.