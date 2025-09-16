Tunceli'de Çiftçilere Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi sürüyor. Bu çerçevede Çemişgezek ilçesinde Kaymakam Levent Küçük, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zülfikar Ali Aslan tarafından çiftçilere, yüzde 75 hibeli olarak bin dekar alanda ekim yapılması amacıyla toplam 883 bin 500 TL tutarında 14 bin 725 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

"Toprağımız bereketli, ürünümüz bol olsun"

Programda üreticilere tohum dağıtan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük üretmenin önemine değinerek, "Üretmek; bereket ve emek demektir. Üretmek geleceğimizin teminatıdır. Bugün çiftçilerimize mercimek tohumu dağıtarak üretime destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağımız bereketli, ürünümüz bol olsun. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın" dedi. - TUNCELİ