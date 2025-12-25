Tunceli'de CHP ve Emekli Sen'den Asgari Ücrete Ortak Tepki: "Asgari Hayatta Kalma Dayatması"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de DİSK'e bağlı Emekli Sen ve CHP üyeleri, yeni asgari ücreti protesto etti. CHP Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan, "Bu ücretle hangi çocuk dengeli beslenebilir? Bu ücretle hangi genç geleceğe umutla bakabilir? Bu ücretle hangi aile insanca yaşayabilir? Asgari ücret bir lütuf değil, asgari ücret emeğin karşılığıdır" dedi.

Yeni yılda 28 bin 75 lira olarak uygulanacağı açıklanan asgari ücrete tepkiler devam ediyor. Tunceli'de bir araya gelen DİSK'e bağlı Emekli Sen ve CHP Tunceli İl Başkanlığı üyeleri asgari ücreti protesto etti.

Emekli Sen Tunceli Şubesi Mali Sekreteri Yusuf Topçu, Yeraltı Çarşısı önündeki eylemde yaptığı açıklamada, "AKP iktidarının emeklileri açlığa ve sefalete mahkum ettiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasal iktidarın emeklilere karşı acımasız politikaları devam etmektedir. TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranları güllük gülistanlık gösterilmektedir. Neredeyse 'ülkemizde enflasyon yoktur' diyecekler. Türkiye'de milyonlarca emekli her geçen gün daha da yoksullaşırken, 'kaynak yok, emekli sayısı çok, emekliler beklediğimizden daha uzun yaşıyor' gibi söylemlerle kamuoyunu yanıltmaktadırlar. Bizler Devrimci Emekliler Sendikası olarak emeklilerin sesi olacağız. Emeklilerin emek ve özgürlük mücadelesini örgütleyeceğiz. Bu iktidarın bizim iktidarımız olmadığını her seferinde vurguluyoruz. Artık bu burjuva iktidarını alaşağı edip, kendi iktidarımız olan işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin bağımsız demokratik iktidarını kurmalıyız."

"İktidar bir kez daha alınterinin karşılığını görmezden gelmiştir"

CHP Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan ise açıklanan rakamın bir geçim ücreti olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Gündoğan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret yoksulluğun, güvencesizliğin, umutsuzluğun resmi oldu. İktidar bir kez daha halkın sofrasındaki ekmeği küçültmüş, alınterinin karşılığını görmezden gelmiştir. Bu rakam asgari ücret değil, asgari hayatta kalma dayatmasıdır. Bir işçi tam zamanlı çalışmasına rağmen çocuğunun yeterli beslenmesini sağlayamamakta, kirasını ödeyememekte; sağlığa, eğitime, kültüre erişememektedir. Bu tablo sosyal devletin çöküşünün ilanıdır.

Bu ücretle hangi çocuk dengeli beslenebilir? Bu ücretle hangi genç geleceğe umutla bakabilir? Bu ücretle hangi aile insanca yaşabilir? Asgari ücret bir lütuf değil, asgari ücret emeğin karşılığıdır. Asgari ücret en az yoksulluk sınırına yaklaşacak düzeyde olmalıdır. Asgari ücret tek kişinin değil, bir ailenin geçimini esas almalıdır. Asgari ücret yılda bir kez değil, enflasyon karşısında korunacak derecede şekillenmelidir. Bugün olması gereken asgari ücret, emekçinin barınabildiği, karnını doyurabildiği, çocuğunu okula gönderebildiği, sosyal hayata katılabildiği bir ücret olmalıdır."

Basın açıklamasına CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu da destek verdi.