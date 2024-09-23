Tunceli'de 37. Ahilik Haftası etkinlikleri başladı.

Tunceli'de, 37. Ahilik Haftası etkinlikleri, "Ahilik, edep ve çalışmaktır" temasıyla Atatürk anıtına Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Hıdır Belice ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sönmez Aydın tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunmanın ardından heyet üyeleri, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret ederek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hafta boyunca etkinlik programının yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydeden Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Kendilerini, kabullerinden ve desteklerinden dolayı Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ