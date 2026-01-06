Haberler

Kotanlı; "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK'ten büyüktür"

Kotanlı; 'Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK'ten büyüktür'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AL-KON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, memur ve emeklilerin ekonomik durumunu eleştirerek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını ve milyonlarca insanın alım gücünü tehdit ettiğini belirtti.

Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON) Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; enflasyon rakamları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; "Memurun ve emeklinin gerçeği TÜİK'ten büyüktür" dedi.

Ekonomik veriyi eleştirmek için değil kırılan umutları, gasp edilen alın teri ve kağıt üzerinde yok sayılan hayatlarının görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Kotanlı, "Milyonlarca memurun, emeklinin ve dar gelirlinin hakları çarpıtılan rakamlarla örtbas edilmeye çalışılarak ekonomik gerçekleri görmemek aldatmacadan başka bir şey olamaz. TÜİK'in Rakamları memur ve emeklinin cüzdanına sığmıyor artık. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK uzun süredir halkın gerçeklerinden kopmuş, sokağın sesine sağır, sofradaki yangına kör bir tutum sergilemektedir. Çarşıda, pazarda, markette her gün değişen etiketler memur ve emeklinin canını yakarken; TÜİK'in açıkladığı steril rakamlar artık bir istatistik değil, bir illüzyon haline gelmiştir. Kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bu "pembe tablolarla" sadece kendilerini kandırmıyorlar; milyonlarca memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği eksiltiyorlar. Emeklinin ahı, memurun hakkı masada kalamaz bu ülkede yıllarca dirsek çürüten memurlarımız ve ömrünü bu vatana hizmete adamış emeklilerimiz, birer "istatistik nesnesi" değildir. Açıklanan bu sanal rakamlar üzerinden yapılan maaş artışları bir zam değil bir yoksullaştırma operasyonudur" diye konuştu.

Mehmet Zülfikar Kotanlı, Memur ve emeklinin ay sonunu planlayamamanın, kirasını ödeyememenin ağırlığı altında ezildiğini belirterek, "Sanal rakamlarla belirlenen maaş artışları bu insanların hayat standartlarını iyileştirmek bir yana, onları derin bir yoksulluğun ve çaresizliğin kucağına itmektedir. Bu bir vebal meselesidir İnsanların alım gücünü yok ederek sofrasındaki katığı eksilterek büyüme gerçekleşmez" dedi.

Kotanlı açıklamasının devamında şunları kaydetti; "Çarşıdaki, pazardaki ve marketteki yangın yüzde 100'leri aşmışken TÜİK'in masa başında belirlediği rakamlar halkın gerçeğiyle dalga geçmekten öteye gitmemektedir. Bu verilerle kendini kandıranlar, aslında toplumun vicdanını ve geleceğini yaralamaktadır. Hakikatten kaçarak adalet ve refah inşa edilemez. Milyonlarca insanın rızkını gerçek dışı verilerle budamak sadece ekonomik bir hata değil, ağır bir vebaldir gerçeklerin üzeri örtülemez gerçek rakamlar market poşetlerinin her geçen gün azalmasıdır, ödenemeyen faturalar, ertelenen hayallerdir. TÜİK'in rakamları ne derse desin; emeklinin, memurun ve işçinin cüzdanı yalan söylemez. Rakamlar sizin olabilir, ama hakikat memurun, emeklinin ve dar gelirlinindir." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı