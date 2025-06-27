TÜİK 2024 Ölüm İstatistiklerini Açıkladı: Kütahya'da 4.929 Kişi Hayatını Kaybetti

TÜİK 2024 Ölüm İstatistiklerini Açıkladı: Kütahya'da 4.929 Kişi Hayatını Kaybetti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri paylaştı. Kütahya'da geçen yıl toplam 4.929 kişi hayatını kaybetti. Ölüm nedenleri arasında en yüksek orana dolaşım sistemi hastalıkları sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Kütahya'da geçen yıl toplam 4 bin 929 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK verilerine göre, Kütahya'da yaşamını yitirenlerin 2 bin 660'ını erkekler, 2 bin 269'unu ise kadınlar oluşturdu. Şehirdeki ölüm nedenleri de netleşti. Buna göre, en fazla ölüm bin 887 kişiyle dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Solunum sistemi hastalıkları ise 787 kişiyle ikinci sırada yer alırken, tümör kaynaklı ölümler 662 kişi ile üçüncü sıraya yerleşti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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