TÜGVA İzmir'den 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

TÜGVA İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Millİ Birlik Günü'nde düzenlediği futbol turnuvasıyla şehitleri andı. Etkinlik gençlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millİ Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İzmir Atatürk Stadyumu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen futbol turnuvası, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına ithaf edildi. Turnuvada 8 farklı takım kıyasıya mücadele ederken, gençlerin organizasyona yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Etkinlik boyunca centilmenlik ve kardeşlik vurgusu ön plandaydı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, katılım sağlayan tüm takımlara madalyaları takdim edildi. Etkinliğin kapanış konuşmasında gençlere seslenen TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, "Sizler her zaman bayrağınızı seven, vatanınızı seven, devletinizi seven ve milletinize hizmetkar olacak gençlersiniz. Bugün akıttığınız her ter, attığınız her gol şehitlerimiz içindi. Sizler var oldukça, bu değerlere sahip çıktığınız sürece Allah'ın izniyle devletimize, milletimize ve bayrağımıza hiçbir zaman zeval gelmeyecektir" dedi. - İZMİR