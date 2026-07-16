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Yenilenen TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi hizmete açıldı

Yenilenen TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi hizmete açıldı
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından baştan sona yenilenen Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa TESK yöneticileri, ESOB başkanları ve esnaf temsilcileri katıldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner liderliğindeki hizmet ve yatırım çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

Federasyon Genel Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından baştan sona yenilenen TŞOF Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına TESK Yönetim Kurulu Üyeleri, TŞOF Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, federasyon genel başkanları ile Türkiye'nin farklı illerinden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve esnaf odası başkanları katıldı.

Modern, konforlu, güvenli ve işlevsel bir anlayışla yeniden düzenlenen tesiste gerçekleştirilen toplantıda, ulaşım esnafını ilgilendiren güncel konular, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, yaklaşan TESK Olağan Genel Kurulu sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, tesisin yalnızca bir konaklama alanı değil, aynı zamanda teşkilat mensuplarının eğitim, istişare ve dayanışma faaliyetlerine ev sahipliği yapacak önemli bir merkez olacağını belirtti.

Yiğiner, yenilenen tesisin ulaşım teşkilatına ve esnaf ile sanatkar camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, açılış programına katılan tüm federasyon, ESOB ve oda başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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