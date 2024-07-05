TŞOF Genel Kurulu'nda Mehmet Yiğiner Başkan Seçildi

Mahkeme kararıyla olağanüstü genel kurula giden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Kurulu'nda, Mehmet Yiğiner başkan oldu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti. Toplam 5 bin 167 delegenin 4 bin 27'sinin oy kullandığı seçimde, 3 bin 953 oy geçerli sayılırken, Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner 2 bin 421 oy alarak seçimi açık ara farkla kazandı. Fevzi Apaydın ise bin 532 oyda kaldı. Yiğiner, 889 oy farkla TŞOF'un yeni başkanı oldu. Mehmet Yiğiner, seçim sonuçları sonrası teşekkür konuşmasında omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilinci ile gece gündüz çalışarak görev yapacaklarının altını çizdi.

"Şimdi daha da fazla çalışma zamanı"

Açıklamalarda bulunan Yiğiner, "Çok çalıştık, çok emek verdik, rabbim de nasip etti. Durmak yok, çalışmaya devam. Teveccühünüzün ağırlığının ve öneminin farkındayız, şimdi daha da fazla çalışma zamanı. Teşkilatımızın lokomotifi TŞOF'u hep birlikte hak ettiği noktaya getireceğiz. Şoför esnafımıza hizmet etmek için bundan sonra da Allah'ın izniyle 24 saat çalışacağız. Sizlerle birlikte bir ilki başardık, hepinizin emeği var. Özellikle yola çıktığım arkadaşlarıma, onun haricinde yanlışlıkları görüp yanımızda yol yürüyen, bize güven duyan tüm oda başkanı ve yönetici arkadaşlarıma, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Olağanüstü Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu vesile ile seçimin aksamadan gerçekleşmesini sağlayan Bakanlık temsilcilerine, seçim kurulu görevlilerine ve emniyet mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA