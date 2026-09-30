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TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz'de CISM Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz'de CISM Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu
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TSK Modern Pentatlon Takımı, Portekiz'de 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen CISM Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Takım, 3 disiplinde mücadele ederek takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Tsk Modern Pentatlon Takımı, Portekiz'de 15 ülkenin katılımıyla icra edilen 50'nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Tsk Modern Pentatlon Takımımız, Portekiz Silahlı Kuvvetleri organizatörlüğünde 15 ülkenin katılımıyla Caldas de Rainha Portekiz'de icra edilen 50'nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'na katıldı. Engelli koşu ve atış-koşu kombinasyonu gibi 3 farklı zor disiplinde mücadele eden TSK Modern Pentatlon Takımımız, takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik, ferdi tasnifte 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek dünya şampiyonu oldu. Müsabakada aynı zamanda atış-koşu kombinasyonunda 'en yüksek isabet oranı' takımımız tarafından elde edildi. Sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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