Haberler

Trump, silah şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, silah üreticisi şirketlerin yöneticileri ile yaptığı toplantıda, 'gelişmiş silahların' üretimini dört katına çıkarmaya karar verdiklerini duyurdu. Trump, süreç hakkında detaylar paylaşıp yeni fabrikaların inşasına dair bilgiler verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, silah üreticisi şirketlerin yöneticileri ile yaptığı toplantının ardından, "Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahların' üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, silah üreticisi şirketlerin yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada toplantının çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, üretim ve üretim takvimi konularını ele aldıklarını ifade etti. Görüştüğü şirketlerin yöneticilerinin üretimi artıracağını vurgulayan Trump, "Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahların' üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

"Süreç başladı"

Bu silahların üretim kapasitesini artırma sürecinin toplantıdan üç ay önce başladığını ve ilgili fabrikaların inşasının sürdüğünü aktaran Trump,

"Orta ve üst-orta sınıf mühimmat açısından neredeyse sınırsız bir tedarikimiz var. Bunları örneğin İran'da kullanıyoruz ve yakın zamanda Venezuela'da da kullandık. Buna rağmen bu sınıftaki mühimmat için siparişlerimizi de artırdık" dedi.

"Bir toplantı daha yapılacak"

Toplantıya BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticilerinin katıldığını aktaran Trump, 2 ay sonra yeni bir toplantı yapma kararı aldıklarını açıkladı. Trump, ülke genelindeki eyaletlerin bu kapsamda kurulacak yeni fabrikalar için teklif verdiğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

