Trakyaka'dan sağlıkta sınır ötesi iş birlikleri

Trakya Kalkınma Ajansı ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen sağlık turizmi networking etkinliği, Türkiye-Bulgaristan arasında iş bağlantıları kurmayı hedefliyor. Etkinlikte sağlık tesisi temsilcileri ile B2B ve B2C görüşmeler yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından 22-24 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye- Bulgaristan sağlık turizmi networking etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Trakya Bölgesi'nin farklı il ve ilçelerinden 8 sağlık tesisi ve aracı kuruluştan temsilciler, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları ile Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez katıldı.

Program kapsamında Eski Zağra ve Filibe'de sektör temsilcilerinin katılımıyla B2B ve B2C görüşmeler yapılarak bölgedeki sağlık turizmi paydaşlarıyla doğrudan temas sağlandı.

Etkinlik çerçevesinde Pulmed Hastanesi ve Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) ziyaret edilerek kurumsal iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ticaret heyetine katılan firmaların hedef pazarlarından biri olan ve halihazırda yoğun hasta akışının olduğu Bulgaristan'da etkinlik sayesinde yeni iş bağlantıları kurması sağlandı. Pulmed Hastanesi Başhekimi ile yapılan görüşme neticesinde doktorlardan oluşan bir heyetin Trakya Bölgesi'nde ağırlanması ve alım heyeti organize edilmesine karar verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
