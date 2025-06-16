Trabzonspor U19 Takımı'ndan Marmaris'te Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor U19 Takımı'ndan Marmaris'te Anlamlı Ziyaret
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Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor U19 Takımı, özel bir okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Takım oyuncuları, çocuklarla sohbet edip birlikte top oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikinciliği elde eden Trabzonspor U19 Takımı, Marmaris'te anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bordo-mavili gençler, Marmaris'teki özel bir okulun 1-A sınıfı öğrencisi Baybars Çakıroğlu'nun özel daveti üzerine ilçeye geldi. Takım oyuncularından Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer'in katıldığı buluşmada öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Miniklerle sohbet eden futbolcular, birlikte top oynayıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Öğrencilerin formalarını da imzalayan genç oyuncular, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de futbolcular keyifli anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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