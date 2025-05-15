Tosya'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Tosya'da Uçurtma Şenliği Coşkusu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve özel bireyler bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik ve Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya gelen çocuklar, özel bireyler ve gençler doyasıya eğlendi.

Tosya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik ve Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen uçurtma şenliği, özel bireyler, çocuklar gençlerin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel bireyler ile çocuklar ve gençler katıldı. Etkinlik boyunca gökyüzüne bırakılan rengarenk uçurtmalar hem katılımcılara hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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