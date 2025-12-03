Haberler

Tortum Uzundere YEG, Yeni dönem yerel kalkınma stratejisiyle Türkiye birincisi oldu

Tortum Uzundere YEG, Yeni dönem yerel kalkınma stratejisiyle Türkiye birincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD III-LEADER Programı kapsamında hazırladığı yerel kalkınma stratejisi ile Türkiye birincisi oldu ve 14 milyon 885 bin liralık bütçe tahsis edildi. Yeni dönem projelerinde yerel üretimi ve sosyal yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), IPARD III-LEADER Programı kapsamında hazırladığı yeni dönem yerel kalkınma stratejisi ile 88,75 puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu başarı, derneğe 14 milyon 885 bin 598 TL tutarında bütçe tahsisi sağladı.

Önceki dönemde kendisine ayrılan kaynağı tam kapasite ve etkin bir şekilde kullanarak örnek bir uygulama performansı sergileyen dernek, yeni dönemde Tortum ve Uzundere'de yerel kalkınma kapasitesini artırmayı, üretim potansiyelini yükseltmeyi ve sosyal yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

2030 yılı sonuna kadar sürecek yeni dönem; kırsal bölgelerde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini, üreticilerin gelişim süreçlerinin desteklenmesini ve bölge halkının ekonomik-sosyal refahının güçlendirilmesini kapsıyor.

Han, "Tarihi bir kazanım"

Dernek Müdürü Musa Han, yeni dönem bütçesi ve stratejisinin onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yeni Dönem Yerel Kalkınma Stratejimizin 88,75 puanla onaylanması ve bölgemize 14 milyon 885 bin liralık kaynağın tahsis edilmesi, Tortum ve Uzundere için tarihi bir kazanımdır. Önceki dönemde aldığımız bütçeyi yüzde 100 başarıyla kullanarak güçlü bir uygulama süreci gerçekleştirdik. Yeni dönemde bu kaynağı; yerel üretim kapasitesini güçlendiren, bölgenin tanıtım ve organizasyon kabiliyetini artıran ve girişimcilik potansiyelini destekleyen projelerde titizlikle değerlendireceğiz. Ayrıca, Erzurum ilimizde Narman, Şenkaya ve Çat ilçelerinin de destek almaya hak kazanması, bölgesel kalkınmanın yaygınlaştırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır."

Yeni dönemin odak alanları

Yerel Üretim ve Değer Zincirinin Güçlendirilmesi; Yöresel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar. Girişimciliğin Desteklenmesi; Kadın ve genç girişimcilerin yenilikçi projelerinin teşvik edilmesi. Sosyal ve kültürel yapının geliştirilmesi; Kırsal yaşam alanlarının iyileştirilmesi, toplumsal katılımın artırılması ve bölgesel organizasyon kapasitesinin güçlendirilmesi.

Tortum ve Uzundere, 2030 yılına kadar devam edecek bu yeni süreçte; kırsal kalkınma hedeflerinde sürdürülebilir ve güçlü bir ivme yakalayarak bölge ekonomisi ve sosyal yaşam için önemli adımlar atmayı hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler

VAR'da yeni dönem! İşte çok konuşulacak o değişiklikler
MasterChef şampiyonunun çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı

MasterChef yarışmacısının çiçeği burnunda dükkanı kurşunlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.