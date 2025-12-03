Tortum Uzundere YEG, Yeni dönem yerel kalkınma stratejisiyle Türkiye birincisi oldu

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), IPARD III-LEADER Programı kapsamında hazırladığı yeni dönem yerel kalkınma stratejisi ile 88,75 puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu başarı, derneğe 14 milyon 885 bin 598 TL tutarında bütçe tahsisi sağladı.

Önceki dönemde kendisine ayrılan kaynağı tam kapasite ve etkin bir şekilde kullanarak örnek bir uygulama performansı sergileyen dernek, yeni dönemde Tortum ve Uzundere'de yerel kalkınma kapasitesini artırmayı, üretim potansiyelini yükseltmeyi ve sosyal yaşamı desteklemeyi hedefliyor.

2030 yılı sonuna kadar sürecek yeni dönem; kırsal bölgelerde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini, üreticilerin gelişim süreçlerinin desteklenmesini ve bölge halkının ekonomik-sosyal refahının güçlendirilmesini kapsıyor.

Han, "Tarihi bir kazanım"

Dernek Müdürü Musa Han, yeni dönem bütçesi ve stratejisinin onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yeni Dönem Yerel Kalkınma Stratejimizin 88,75 puanla onaylanması ve bölgemize 14 milyon 885 bin liralık kaynağın tahsis edilmesi, Tortum ve Uzundere için tarihi bir kazanımdır. Önceki dönemde aldığımız bütçeyi yüzde 100 başarıyla kullanarak güçlü bir uygulama süreci gerçekleştirdik. Yeni dönemde bu kaynağı; yerel üretim kapasitesini güçlendiren, bölgenin tanıtım ve organizasyon kabiliyetini artıran ve girişimcilik potansiyelini destekleyen projelerde titizlikle değerlendireceğiz. Ayrıca, Erzurum ilimizde Narman, Şenkaya ve Çat ilçelerinin de destek almaya hak kazanması, bölgesel kalkınmanın yaygınlaştırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır."

Yeni dönemin odak alanları

Yerel Üretim ve Değer Zincirinin Güçlendirilmesi; Yöresel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar. Girişimciliğin Desteklenmesi; Kadın ve genç girişimcilerin yenilikçi projelerinin teşvik edilmesi. Sosyal ve kültürel yapının geliştirilmesi; Kırsal yaşam alanlarının iyileştirilmesi, toplumsal katılımın artırılması ve bölgesel organizasyon kapasitesinin güçlendirilmesi.

Tortum ve Uzundere, 2030 yılına kadar devam edecek bu yeni süreçte; kırsal kalkınma hedeflerinde sürdürülebilir ve güçlü bir ivme yakalayarak bölge ekonomisi ve sosyal yaşam için önemli adımlar atmayı hedefliyor. - ERZURUM