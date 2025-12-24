Haberler

Doruklu Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum'da inşaatı devam eden Tortum Doruklu Barajı sayesinde yerel üreticilere yılda 20 milyon 250 bin lira ek gelir sağlanacağını ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Erzurum Tortum Doruklu Barajında çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta derivasyon kondüvi imalatlarının devam ettiğini projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.

Tortum Doruklu Barajında şu anda derivasyon kondüvi imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," inşaatta relokasyon yol kazılarını ve gövde sağ-sol sahil sıyırma kazı imalatlarını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir" diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 20 milyon 250 bin lira ek gelir

Bin 620 dekar araziye can suyu verecek Doruklu Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak bin 620 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Kadim Şehir Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 20 Milyon 250 bin lira daha fazla kazanacak" dedi.

866 bin metreküp su depolayacak

Temelden yüksekliği 42,50 metre olarak projelendirilen Tortum Doruklu Barajı'nın gövdesi ön yüzü membran kaya dolgu tipinde projelendirildi. 866 Bin m3 depolama hacmine sahip olacak baraj, 1.620 dekar araziye can suyu verecek. - ERZURUM

