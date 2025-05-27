Toros Tarım İşçileri Grevde, CHP'den Destek Ziyareti

Toros Tarım İşçileri Grevde, CHP'den Destek Ziyareti
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Toros Tarım A.Ş ile Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 213 işçi greve çıktı. CHP Mersin İl Örgütü, grevdeki işçilere destek vererek onurlu bir yaşam mücadelesinin önemini vurguladı.

(MERSİN) - Petrol-İş Sendikası ile Toros Tarım A.Ş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 213 işçinin fabrika önündeki nöbeti altıncı gününde de sürüyor. CHP Mersin İl Örgütü ve CHP Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, grevdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

CHP'liler, fabrikası önünde toplanan işçiler tarafından "Kurtuluş yok tek başına" sloganıyla karşılandı. Ziyarette konuşan CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, "Bu grev sadece bir ücret değil, bir onur ve gelecek mücadelesidir" dedi.

"İnsanca yaşam için grevdeler"

Toros Tarım işçilerinin pandemi sürecinde dahi özveriyle çalıştıklarını hatırlatan Ömür, "Bu işletme yüksek karlar elde eden, ağır ve tehlikeli iş kolunda faaliyet gösteren bir kurum. İşçilerimiz insanca yaşamak için ücret talebinde bulundu. Ancak bu haklı talep karşılanmadı. Bunun üzerine işçilerimiz yasal haklarını kullanarak greve çıktılar. Biz örgüt olarak sonuna kadar bu mücadelenin yanındayız" diye konuştu.

"Sadece ücret değil, onur ve gelecek mücadelesi"

CHP'nin her zaman emekçinin ve halkın yanında olduğunu vurgulayan Ömür, "Toros Tarım işçisinin emeğiyle bu işletme ihracat rekorları kırdı. Ama ne yazık ki emeğin karşılığı verilmedi. Bu mücadele bir ücret mücadelesi değil, onur ve gelecek mücadelesidir. Yaşasın emek, yaşasın dayanışma" ifadelerini kullandı.

"Sizin mücadeleniz hepimizin mücadelesi"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise yaptığı açıklamada, işçilerin hak arayışını desteklediklerini belirterek, "Agromay'da kadın emekçilerin, Polenez'de direnen işçilerin sesi olduk. Bugün de Toros Tarım işçilerinin yanındayız. Bu mücadele sadece maaş için değil; onurlu bir yaşam, alın terinin karşılığını alma mücadelesidir" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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