Tomarza'da Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali Coşkuyla Yapıldı
Türkiye'nin dört bir yanından doğaseverlerin katıldığı Tomarza Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali, Zamantı Irmağı kenarında gerçekleştirildi. Festivalin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı, katılımcılar akşam yogası yaptı ve kamp ateşi etrafında eğlendi.
Tomarza Kamp, Karavan ve Su Sporları Festivali; Böke mahallesinde Kano yapılan Zamantı Irmağı kenarında gerçekleştirildi.
Türkiye'nin dört bir yanında bulunan doğasever karavanları ve çadırlarını program yapılacak alana kurdu. Festivalin ilk gününde yerlerini alan doğaseverler; akşam yogasını müzik eşliğinde yaptı. Programın resmi açılışı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve protokol üyeleri; festivalde emekleri geçenlere plaket takdim etti.
Kamp ateşi yakılması ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar katılımcılar gönüllerince eğlenerek festivalin tadını doyasıya çıkardı. - KAYSERİ