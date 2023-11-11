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Tomarza'da fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Tomarza'da yüzlerce fidan topakla buluşturuldu.