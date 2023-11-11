Tomarza'da fidanlar toprakla buluştu
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Yerel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Tomarza'da yüzlerce fidan topakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Tomarza'da yüzlerce fidan topakla buluşturuldu.
Tomarza İlçesine bağlı İncilli Mahallesi Hatıra Ormanında 11 Kasım Cumartesi Günü saat 11: 11'de yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim programı; kurum amirleri ve vatandaşlar katılımı ile gerçekleştirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel