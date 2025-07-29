Tokat'ta Şoförün Örnek Davranışı: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Tokat'ta halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu güzergah dışına çıkararak hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Tokat Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde şoför olarak görev yapan Hakan Aytek, seyir halindeyken rahatsızlanan bir kadın yolcuya zamanında müdahale ederek takdir topladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan yolcu alan Aytek'in otobüsüne binen kadın yolcu bir anda fenalaşarak istiğfar etmeye başladı. Durumu fark eden şoför, kısa sürede soğukkanlılıkla hareket etti. Diğer yolculardan da izin alarak güzergah dışına çıkan şoför, fenalaşan kadını Tokat Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Yolcuya ilk müdahale hastanede yapılırken, kadının bilincinin yerine geldiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. O anlar ise otobüs içerisindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Empati kuruyoruz"

Sadece yolcu taşımadıklarını söyleyen Hakan Aybek; "Kadın yolcunun rahatsızlandığını görünce diğer yolculardan da izin alarak güzergahımdan çıktım, onu hastaneye yetiştirdim. Biz sadece yolcu taşımıyoruz onların can güvenliğini de korumaya çalışıyoruz. Bugün onlara yarın da bizim başımıza gelebilir. Empati kuruyoruz" dedi. - TOKAT