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Tokat'ta İlk Defa Aspir Çiçeği Üretimi Yapıldı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çiftçilik yapan Halil Bozkurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle ilk defa aspir çiçeği ekti. Ürettiği çiçekleri satacak yer arayan Bozkurt, mahsulünü hayvanlarına yedireceğini belirtti.

Tokat'ta çiftçilik yapan Halil Bozkurt, ilde ilk defa aspir çiçeği ekti. Hasada hazırlanan Bozkurt, ürettiği aspir çiçeklerini satacak yer arıyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Uylubağı köyünde yaşayan 54 yaşındaki Halil Bozkurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) destek aldı. İddiaya göre kurum çalışanları verilen destekle aspir çiçeği ekebileceğini söyledi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Bozkurt, kendi imkanları ile Yozgat'tan aspir çiçeği tohumu buldu. 2024 yılının Mart ayında 6 dönümlük arazisine aspir tohumu eken Bozkurt, ağustos ayında çiçeğin hasadını yapmaya hazırlanıyor. Her gün arsasına giderek çiçeklere gözü gibi bakan Bozkurt, mahsulü yapılacak ürünün pazarı bulunmaması halinde ürünleri hayvanlarına yedireceğini söyledi. Bozkurt, çiçeğin dikenli olmasından dolayı hayvanlar yemezse son çare nehre dökeceğini belirtti.

"Hayvan yiyecek mi onu bile bilmiyorum"

Tokat'ta ilk defa kendisi tarafından aspir çiçeği üretimi yapıldığını söyleyen Bozkurt, "45 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan malzeme aldık. Bize aspir ürünü ekmeyi önerdiler, biz de ektik. İlk defa ekiyoruz. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Kendi imkanlarımla araştırdım, tohumunu Yozgat tarafından aldım. Ruhsatlı bir ot ilacı dahi yok. Kendim araştırarak internet üzerinden ilaç bulup kullandım. Bazı yerleri yaktı, diğer yerlerde güzel ama verim nasıl olacak bilmiyorum. Bu ürettiğimiz mahsulün pazarlamasını nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz. Bunları ne yapmak lazım bilmiyorum. İyi verim alıp da pazarlaması güzel olursa bu ürünü daha çok ekeceğim. Şu anda 6 dönüm aspir ektim. Pazarlama ve verimi güzel olursa çoğaltacağım. Dikenli bir bitki. Çiçekleri çok değişik. Ben de ilk kez ektiğim için tam bilmiyorum. İnşallah iyi bir ürün alırız. Bildiğim kadarıyla çevrede ilk defa ben ektim. Bitkinin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Önemli olan bunun pazarlanmasıdır. Bu mahsul kucağımızda kalırsa o zaman hiç ekmeye de gerek yok. Pazarını da internetten araştırıp değerlendirmeye çalışacağım. Değerlendiremezsem hayvan bunu yiyecek mi onu da bilmiyorum. Olmadı götürüp ırmağa dökeceğim" dedi.

Türkiye'de Eskişehir, Burdur, Isparta ve Konya gibi belli yörelerde üretilen aspir, ilaç başta olmak üzere kozmetik ürün, yemeklik yağ ve boya maddesi olarak kullanılıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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