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Tokat-Niksar Yol Çalışmalarında İşçiler Maaşları İçin İş Bıraktı

Tokat-Niksar Yol Çalışmalarında İşçiler Maaşları İçin İş Bıraktı
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Tokat ile Niksar arasında 12 yıldır devam eden yol çalışmasında, işçiler maaşlarının eksik yatırılmasını protesto ederek iş bıraktı. İşçilerin eylemleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projede tamamlanamayan yol güzergahı ve eksik maaşlar üzerine yoğunlaştı.

Tokat ile Niksar arasında 12 yıldır süren yol çalışmasında işçiler maaşları eksik yatırıldığı için iş bıraktı.

Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak olan Tokat-Niksar karayolunun yapımına 2013 yılında başlandı. 12 yıl içerisinde 49 kilometrelik güzergahın yalnızca 35 kilometresi tamamlanabilirken, kalan 14 kilometrelik bölümün bir türlü tamamlanamaması tepkilere neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projede şimdi de işçiler, yüklenici firmalar Doğuş-YDA ortaklığı tarafından maaşlarının eksik yatırıldığı gerekçesiyle iş bıraktı. Karakaya mevkiindeki şantiye alanında toplanan işçiler, iki aydır tam maaş alamadıklarını belirterek, maaşlarını alana kadar iş bırakma eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdiler. Firma yetkilileri ise, iki gün içerisinde zam oranlarının belirlenerek, maaş farklarının yatırılacağını belirttiler. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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