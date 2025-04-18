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TÖHOB'un Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TÖHOB'un Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Olağan Genel Kurulu Aydın'da yapıldı. Kongrede Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlık ederken, önemli müjdeler verildi. Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Yönetim Kurulu Üyesi Okan Yalçın da yer aldı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB)'nin olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Aydın'dan da katılımın olduğu kongrenin Divan Başkanlığını Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner yaparken Divan Kurulunda da Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç yer aldı. Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da yönetimde yer aldı.

TÖHOB'un Abdullah Caner Toplantı Salonu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul'a Aydın'da Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Nahit Atan ve Şoförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Okan Yalçın katıldı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun şoför esnafına önemli müjdeler verdiği kongreye Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlık ederken Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de Divan Kurulu'nda yer aldı.

Başkan Ercan Soydaş'ın güven tazelediği olağan genel kurulda Aydın'dan Okan Yalçın da yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Kongreye yoğun bir katılımın olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, güven tazeleyen Yiğiner ve Aydınlı şoförler adına yönetimde yer alan Okan Yalçın'ı tebrik etti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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