TMO'nun Fındık Alım Fiyatı Eleştiriliyor

(GİRESUN) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı fındık alım fiyatının serbest piyasa koşullarının çok altında kaldığını belirterek, "Devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO, alım fiyatını piyasa koşullarına göre güncellemeli ya da üretici lehine kampanyayı sonlandırmalıdır" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı fındık alım fiyatına Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'dan tepki geldi.

Karan, TMO'nun açıkladığı alım fiyatının, Türk fındığı piyasasında belirleyici hale gelen tekelci firmanın elini güçlendirdiğini savundu. Karan, "Devletin 200 liraya fındık aldığı bir noktada, tekelci firma da bu fiyatı referans alarak piyasayı baskı altına alıyor. Bu referansı ortadan kaldırmak devletimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı fındık alım fiyatının serbest piyasa koşullarının çok altında kaldığını belirten Karan, TMO'nun piyasayı bozarak, tekelci firmanın elini güçlendirdiğini savundu. Karan, "Devletin 200 liraya fındık aldığı bir noktada, tekelci firma da bu fiyatı referans alarak piyasayı baskı altına alıyor. Bu referansı ortadan kaldırmak devletimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Karan, "Devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO, alım fiyatını piyasa koşullarında ya güncellemeli ya da 2025 yılı alım kampanyasını üretici lehine sonlandırmalıdır" dedi.

Türk fındığına ambargo koyduğunu ileri sürdüğü firmaya "Çoktan çok gider, azdan az gider" diye seslenen Karan, "Bizler Türk fındık üreticileri ve yurttaşları olarak bahsi geçen firmanın mamullerine ambargo koymuyoruz. Çünkü ülkemize katma değer ve istihdam sağlayan her yatırımcı bizim için değerlidir. Ancak devletimiz tarafından bu firmaya sağlanan destek ve kolaylıklar gözden geçirilmelidir. Vatan topraklarında, fındık üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kafa tutulmasına müsaade edilmemelidir. Hiç kimse Türk milletinden büyük ve güçlü değildir" ifadelerini kullandı.