TMO'nun Fındık Alım Fiyatı Eleştiriliyor

Güncelleme:
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2025 yılı fındık alım fiyatının piyasa koşullarının altında kaldığını belirterek, devletin müdahale etmesi gerektiğini savundu. Karan, TMO'nun tekelci firmalara destek verdiğini öne sürdü.

Karan, "Devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO, alım fiyatını piyasa koşullarında ya güncellemeli ya da 2025 yılı alım kampanyasını üretici lehine sonlandırmalıdır" dedi.

Türk fındığına ambargo koyduğunu ileri sürdüğü firmaya "Çoktan çok gider, azdan az gider" diye seslenen Karan, "Bizler Türk fındık üreticileri ve yurttaşları olarak bahsi geçen firmanın mamullerine ambargo koymuyoruz. Çünkü ülkemize katma değer ve istihdam sağlayan her yatırımcı bizim için değerlidir. Ancak devletimiz tarafından bu firmaya sağlanan destek ve kolaylıklar gözden geçirilmelidir. Vatan topraklarında, fındık üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kafa tutulmasına müsaade edilmemelidir. Hiç kimse Türk milletinden büyük ve güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
