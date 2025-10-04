TMO, Afyonkarahisar'da Haşhaş Ekim Uygulamaları İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Başmüdürlüğü koordinesinde, 2025-2026 Tarım dönemi haşhaş ekim uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda haşhaş ekim politikaları, fiyat düzenlemeleri ve ekilişlerin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı. Haşhaş ve Alkaloidleri Daire Başkanlığı, AAF İşletme Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra Merkez, Çobanlar ve İscehisar ilçelerinin Ziraat Odaları temsilcileri ile muhtarlar da toplantıya katıldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin 21 ilde Ziraat Odalarına devredildiği ve Afyonkarahisar'ın da bu iller arasında yer aldığı, çiftçilerin artık kayıtlarını Ziraat Odaları üzerinden kolaylıkla yapabilecekleri, haşhaş kapsülü alım fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 artırıldığı, veraset nedeniyle ekilemeyen tarlalara taahhütname ile ÇKS kaydı yapılarak haşhaş ekilebileceği anlatıldı.

Toplantı sonunda muhtarlara, bilgilendirme amacıyla hazırlanan afişler dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR