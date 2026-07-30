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TKDK destekli 3 yatırım projesi Bayburt’ta hayata geçirilecek

TKDK destekli 3 yatırım projesi Bayburt’ta hayata geçirilecek
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 3 yatırım projesinin sözleşmeleri imzalandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 3 yatırım projesinin sözleşmeleri imzalandı. Yaklaşık 94,4 milyon liralık yatırımla süt ve beyaz et işleme tesislerinin modernizasyonu ile besi çiftliği projesi hayata geçirilecek.

Bayburt Valiliğinde düzenlenen imza töreninde, TKDK destekli projelerin yatırım sözleşmeleri proje sahipleri tarafından imzalandı. Toplam 94 milyon 446 bin 924 lira yatırım tutarına sahip projeler kapsamında 25 milyon 142 bin yatırımla süt işleme tesisi modernizasyonu, 50 milyon 300 bin yatırımla beyaz et işleme ve parçalama tesisi modernizasyonu ile 19 milyon 3 bin yatırımla besi çiftliği kurulacak.

Projelerde süt işleme tesisi ile beyaz et işleme ve parçalama tesisi modernizasyonuna yüzde 50, besi çiftliği projesine ise yüzde 70 hibe desteği sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, projelerin üretim kapasitesinin artırılmasına, istihdamın güçlenmesine ve Bayburt ekonomisine katkı sunacağını belirterek, yatırımların proje sahipleri ve kent için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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