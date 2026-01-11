Haberler

THY olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferi iptal etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak'ta 54 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferin iptal edildiğini açıkladı. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
