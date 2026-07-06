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THY'den NATO Zirvesi nedeniyle Ankara uçuşlarında ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

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Türk Hava Yolları, 36. NATO Zirvesi nedeniyle 6-9 Temmuz arası Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda rezervasyon ve parkur değişikliklerini ücretsiz yapacak. Bilet iadeleri de cezasız gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları (THY), 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklardan ötürü Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşlarda yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6-9 Temmuz (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı ifade edildi.

Bilet geçerlilik süresi 23 Temmuz'a kadar olacak

Duyuruda 16 Temmuz tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtilirken, bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Öte yandan herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz tarihine kadar uzatılabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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